Vicenza, non può stare in Italia e gira con il coltello: denunciato

Non poteva stare in Italia perchè, pur essendo comunitario, un 32 rumeno pregiudicato aveva un provvedimento di allontamento dall'Italia risalente al 6 marzo che non ha mai rispettato. L'uomo è stato intercettato nel tardo pomeriggio di mercoledì dalle volanti della polizia.

Dopo la perquisizione è stato trovato con un coltello nello zaino e per questo denunciato per possesso ingiustificato di arma. Il pregiudicato è stato anche segnalato all'ufficio immigrazione per non aver rispettato l'ordine di lasciare il paese. È quindi scattata l'intimidazione a tornare in Romania entro 30 giorni