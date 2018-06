Vicenza, Rucco incontra i Carabinieri di Estate Sicura: "Grazie per il vostro servizio"

“Ho voluto ringraziare personalmente i carabinieri impegnati nell'iniziativa Estate sicura - ha detto il sindaco Rucco -. La presenza delle forze dell'ordine tra i banchi del mercato e in altri luoghi particolarmente frequentati della città è molto apprezzata dai miei concittadini. Anche per noi si tratta di un'ottima iniziativa che aumenta il senso di sicurezza tra la gente, oltre che un efficace strumento di prevenzione e contrasto della microcriminalità”.

La stazione mobile dei carabinieri da alcuni giorni vigila infatti sui mercati delle piazze centrali e di viale Roma, il martedì e il giovedì, mentre la domenica si sposta nell'area del santuario di Monte Berico, ma in caso di necessità è in grado di trasferirsi velocemente anche in altre zone della città.

Se la pattuglia a piedi garantisce un punto di riferimento per i cittadini e un deterrente per i malintenzionati, nel mezzo mobile attrezzato con computer è possibile presentare denuncia nell'immediatezza di un reato.