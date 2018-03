Vicenza, rubano 450 euro di scarpe: arrestati due pregiudicati

Un sistema ingegnoso ma sicuramente anche un po' comico quello escogitato da due serbi - entrambi pregiudicati per rubare scarpe da ginnastica da Scarpe&Scarpe del Centro Commerciale Palladio. I due lunedì poco prima delle 15:30 sono entrati nel negozio prendendo 5 paia di snikers del valore di 450 euro e nascondendole all'interno di una sacca cucita appositamente all'interno di un cappotto. L'effetto del volume accessivo dell'abbigliamento non poteva non essere notato dalla commessa che ha subito avvisato la polizia.

I due, personaggi con precedenti noti alle forze dell’ordine e irregolari sono Dragan Vranic di 36 anni e Aleksander Dragovig di 32 anni. Dopo aver visto la malparata i ladri sono fuggiti su una Citroen Xara Picasso ma sono stati notati da una pattuglia delle volanti che gravita in zona. I poliziotti li hanno intercettati vicino al bar Maracaibo in Strada Padana Verso Padova e durante la perquisizione hanno trovato la merce rubata e un tronchese usato per rimuovere i dispositi antitaccheggio. Le manette sono scattate per entrambi con l'accusa di furto aggravato.