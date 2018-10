Ruba cibo per 7 euro e minaccia gli agenti: "Vi sparo in testa e vado a Striscia"

Se la sarebbe cavata con una lavata di capo e avrebbe pure avuto la possibilità che il responsabile dell'Eurospar di Viale Roma gli regalasse i panini e le lattine che poco prima aveva trafugato all'interno del supermercato mettendoli nello zaino. Invece H.S., 25enne afghano con permesso di soggiorno per motivi umanitari e in Italia dal 2015, ha avuto la bella idea di dare di matto di fronte agli agenti chiamati dal direttore del negozio. E si è preso una denuncia per furto e una per resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è accaduto giovedì poco prima di mezzogiorno. Il direttore dell'Eurospar, dopo che il responsabile della sicurezza gli ha riferito di un giovane che aveva furtivamente nello zaino la merce, ha chiamato il 113. Quando gli agenti sono arrivati il ragazzo era stato fermato dopo essere uscito dalle casse senza pagare. Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino, IL 25enne si è opposto iniziando a minacciare e insultare gli operatori “Vi sputo in faccia! Vi sparo in testa! stasera vado a Striscia la Notizia, sono avvocato! tutto il mondo deve sapere!”.

La scena è continuata anche durante il viaggio in questura, con calci e pugni alle porte della cellula dell'auto della volante. Dopo l'identificazione e la perquisizione che ha permesso di rintracciare la merce rubata per l'afghano - che aveva già precendenti per resistenza a pubblic ufficiale - è scattata la denuncia.