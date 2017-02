Vicenza, ruba la telecamera ma non si copre il volto: denunciato

Di certo non un ladro provetto, visto che nel rubare la telecamera di sorveglianza di un bar non si è coperto il viso ed è stato comunque ripreso. E così, mercoledì sera la titolare di un bar di Viale della Pace ha consegnato in questura la registrazione del furto, con in bella vista la faccia del ladro mentre asportava la telecamera.

La volante ha identificato subito lo sprovveduto malvivente. A.Y., marocchino con molti precedenti penali e non in regola con il permesso di soggiorno è stato fermato la sera stessa in corso San Felice. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.