Ruba abbonamento Aim e chiede il rimborso: denunciata 42enne

Un tentativo di procurarsi del denaro illecitamente quanto mai singolare quello di una 42enne di Caldogno che ieri si è presentata allo sportello mobilità di Aim in via Fusinieri chiedendo di poter avere un rimborso sull'abbonamento per la sosta auto della propria autovettura. La donna chiedeva la restituzione della somma di circa 50 euro, vale a dire due mesi di parcheggio pagato, tanto costa la sosta auto per i non residenti al park Cattaneo.

L'impiegata Aim, insospettita ha fatto una ricerca, chiamando al cellulare il nome che aveva al computer e scoprendo così la truffa. A rispondere è stata infatti una 50enne vicentina che, proprio il giorno prima, aveva denunciato il furto del suo abbonamento. Subito dopo l'addetta allo sportello ha chiamato la polizia che, arrivata agli uffici, ha chiesto spiegazioni alla 42enne. La donna ha riferito di aver ricevuto la tessera da una conoscente di fronte al parcheggio Pam in viale Mazzini ed è stata denunciata per ricettazione e tentata truffa.