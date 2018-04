Vicenza, rogo di immondizie nel rifugio dei senzatetto: si sospetta il dolo

Incendio doloso o accidentale? Le cause del rogo a un ammasso di rifiuti nei pressi dello parte "abbandonata" del complesso residenziale di Parco Città in via Nervi sono ancora tutte da stabilire. I vigili del fuoco, verso le 11 di sabato mattina, sono intervenuti per sedare l'incendio che ha parzialmente coinvolto l'edifico abbandonato che da tempo è meta di sbandati e senzatetto che da tempo occupano quello spazio.

Quando sono divampate le fiamme alcuni di loro si trovavano all'interno e nei pressi dell'edificio, e si sono allontanti all'arrivo dei pompieri e di una volante della polizia giunta sul posto. Resta da stabilire se si tratta di un incidente, se il fuoco si stato appicicato dagli stessi abusivi o se ci possa essere un atto di "avvertimento" all'origine dell'incendio.