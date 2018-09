Lite in strada per un televisore: 57enne ferito al ventre con una bottiglia rotta

Qulcosa deve essere andato storto nella trattativa per un televisore portato fuori dalla ricicleria nord di Vicenza. Protagonisti della violenta lite avvenuta nella sera di domenica in via Benedetto Marcello due nigeriani residenti a Vicenza con regolare permesso di soggiorno. La questura, allertata dai residenti del quartiere, arrivata sul posto ha trovato un uomo (risultato poi essere un nigeriano di 57anni) disteso a terra e sanguinante con una vistosa ferita all'addome mentre un altro (sempre un nigeriano ma del '90) era in piedi, claudicande, sorretto da una terza persona di nazionalità ghanese.

Secondo la ricostruzione della polizia il 57enne si era recato in via Marcello per acquistare dal 28enne un televisore a schermo piatto che un amico di quest'ultimo aveva portato fuori dalla ricicleria nord di Vicenza. A un certo punto il più giovane dei due, per motivi ancora da chiarire, ha interrotto la trattativa, è salito nella sua abitazione vicina ed è sceso in strada con una bottiglia che ha spaccato per ferire il potenziale "acquirente" all'addome.

All'arrivo della polizia l'agressore ha finto di accusare un malore, forse per giustificare il fatto di aver colpito il 57enne. Dopo i controlli gli agenti hanno rinvenuto due televisori in un furgone di proprietà della moglie del 28enne parcheggiato lì vicino. Il giovane è stato denunciato per aggressione mentre la vittima è stata soccorsa del 118 ed è finita in ospedale. Sono invece in corso accertamenti per verificare l'effettivo ruolo del dipendente della ricicleria che avrebbe ceduto il televisore al nigeriano.