Vicenza, baby gang aggredisce un ragazzo: 19enne con mandibola fratturata

Una rissa che è finita male per un 19enne moldavo, ricoverato con una frattura alla mandibola a causa dei colpi ricevuti. La lite, la cui dinamica è al vaglio della polizia, è scoppiata lunedì sera in via Rossi, quartiere Ferrovieri. Il moldavo, nella giornata di domenica, secondo il suo racconto avrebbe urtato la bicicletta di un 14enne ucraino, facendola cadere a terra.

Il giorno dopo è scattata la vendetta. L'ucraino, accompagnato da due amici - un rumeno e un altro non ancora identificato - si è recato dal 19enne. Sono volati insulti e poi la rissa e il 19enne è stato colpito al volto da un pugno che l'ha messo KO e gli ha provocato la frattura della mandibola. Il giovane è stato ricoverato e sarà sottoposto a intervento chirurgico con prognosi di un mese e mezzo.

Un aggressore è fuggito mentre gli altri due si sono rifugiati al Circolo Bocciodromo, sempre in via Rossi. Raggiunti dalla polizia, sono stati denunciati per lesioni, indicando il terzo giovane quale responsabile del pugno.