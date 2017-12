Vicenza, rissa in discoteca: tre giovani feriti

Se le sono date di santa ragione all'interno dopo una serata passata all'interno del club Ca di Dennis in via Zamenhoff. Quando la volante li ha trovati, alle 5 del mattino di venerdì avevano il viso tumefatto e qualche dente rotto ma non hanno voluto spiegare i motivi che hanno scatenato la zuffa.

Secondo le prime ricostruzioni della questura i tre - un marocchino residente a Padova di 27 anni, un suo connazionale residente a Vicenza di 24 anni e un'albanese 25enne residente in città - si sono messi a discutere pesantemente nella zona fumatori all'interno del locale.

Da lì è nato il parapiglia e la conseguente "espulsione" dalla discoteca da parte del servizio d'ordine interno. All'alba erano stesi a terra nel piazzale esterno con gli occhi pesti. I due residenti a Vicenza sono noti alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti e sull'albanese c'è in corso un procedimento. La polizia sta verificando l'accaduto