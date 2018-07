Rissa al bar per gelosia: ubriaco in strada col machete

Notte di paura al bar Ambras di corso Padova per una rissa scoppiata tra clienti. Poco prima della mezzanotte di martedì una volante della polizia è intervenuta all'esterno del locale dopo aver ricevuto una chiamata per una rissa e ha fermato un 43enne di origine rumena in evidente stato di ubriachezza. All'interno del suo furgone, di proprietà della ditta per cui lavora, gli agenti hanno trovato due roncole di 53 e 34 centimetri che gli sono state sequestrate.

Il 43enne, poco prima, aveva brandito le armi contro un uomo in compagnia di due donne che, alla vista delle armi improprie, si sono dati alla fuga. Secondo la ricostruzione degli uomini della questura tutto sarebbe nato da un diverbio tra un'albanese, amico del rumeno, e il cliente entrato nel bar con le due donne.

Quest'ultimo, a quanto pare indispettito per gli apprezzamenti dell'albanese nei confronti della sua compagnia, gli ha sferrato un pugno in faccia. La lite si è poi spostata all'interno del locale dove il rumeno è arrivato in soccorso dell'amico brandendo le due roncole in mezzo la strada. Il 43enne è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere, minacce aggravate e ubriachezza molesta.