Rissa in pieno centro: sfida tra baby gang a colpi di catena

Allarme delinquenza giovanile in centro storico? Di certo non è la prima volta che la centralissima piazza San Lorenzo è teatro di episodi di violenza tra giovanissimi. L'ultimo fatto risale a domenica pomeriggio quando, verso le 18, due fazioni rivali di adolescenti - inclusi minorenni - si sono fronteggiate di fronte al liceo Lioy.

Protagonista un 19enne vicentino di origini africane che dopo aver rubato la catena con lucchetto dalla bici di un passante è corso verso un gruppetto di ragazzi affrontando uno di loro. Dopo aver sferrato un colpo - che fortunatamente non è andato a segno - l'altro adolescente si è sfilato la cintura dai pantaloni affrontando il 19enne. La rissa è stata interrotta dalle sirene della polizia, arrivate sul posto dopo la segnalazione del passante.

Quest'ultimo ha raccontato che il ragazzo di colore si è avvicinato proponendogli 50 euro per la catena col lucchetto. Al rifiuto dell'uomo il 19enne ha afferrato l'oggetto ed è corso verso il rivale. L'arrivo degli agenti della questura ha provocato il fuggi fuggi delle baby-gang ma i poliziotti sono riusciti a rintracciare e identificare due giovani: il protagonista della rissa - denunciato per furto e minacce - e un minorenne della Guinea che lo accompagnava. Quest'ultimo è stato affidato a una struttura per minore in attesa di accertamenti.

Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere della piazza per identificare gli altri protagonisti dell'episodio.