Vicenza, rissa all'alba tra 30 persone: volatilizzati all'arrivo dei CC

Probabilmente una rissa tra ubriachi quella avvenuta questa mattina all'alba in Viale Crispi. Un tafferuglio che, secondo le segnalazioni arrivate ai carabinieri, ha coinvolto circa una trentina di ragazzi di colore. La vicenda, visto l'elevato numero di persone coinvolte deve aver spaventato non poco i residenti e gli automobilisti di passaggio alle 5 di mattina che hanno subito avvisato le forze dell'ordine.

Arrivate sul posto le pattuglie di carabinieri e polizia non hanno però trovato nessuno. La presunta "orda" si era infatti dispersa velocemente non lasciando alcuna traccia nella via teatro dello scontro.