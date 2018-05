Vicenza: al via i lavori di riqualificazione dell'area verde di via Zanardelli

L'intervento, la cui durata è prevista in 90 giorni, permetterà di rendere maggiormente fruibile dai residenti l'area verde di via Zanardelli, attualmente adibita a prato spontaneo e inutilizzato, e di sistemare la zona di passaggio tra le vie Zanardelli e Battaglione Val Leogra, riordinando le aree di sosta per le auto e riqualificando l'area verde centrale, attualmente costituita da vegetazione spontanea.

Il progetto è stato seguito dal settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile, tenendo conto delle indicazioni emerse dai residenti e dall'associazione Nuova Vita a Santa Bertilla attraverso una progettazione partecipata - che ne ha caratterizzato le possibili destinazioni funzionali, a partire dal grande spazio a prato esistente, privo di infrastrutture e dotazioni - e cercando di conservare e valorizzare la vegetazione esistente.

Il progetto e la direzione dei lavori sono curati dall'agronomo Roberto de Marchi di Vicenza, e verranno eseguiti dalla ditta "Mediterranea Società Agricola srl" di Cittadella (PD).

Il progetto nel dettaglio