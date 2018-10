I "veleni" della Valdastico: nuova udienza del processo

È prevista per questa mattina alle 10 al tribunale di Vicenza una nuova udienza del processo per l'interramento delle scorie sotto il sedime della Autostrada Valdastico sud. Il processo, che aveva avuto un inizio un po' complicato, si avvia verso le battute finali. Le fasi iniziali della vicenda avevano avuto molto clamore sui media (in foto uno scorcio del palazzo di giustizia berico).

Aggiornamenti sull'udienza nel corso della giornata