Vicenza, rifiuti abbandonati: triplicate le multe

La giunta comunale ha stabilito l’aumento dell’importo delle sanzioni per abbandono o conferimento errato dei rifiuti.

In considerazione delle numerose segnalazioni in merito, che giungono agli uffici comunali e ad Aim Ambiente, e del fatto che le attuali sanzioni non costituiscono un deterrente particolarmente efficace, si è stabilito di triplicare gli importi attualmente in vigore.

Pertanto se non si effettua correttamente la separazione di rifiuti riciclabili la sanzione sarà di 225 euro e non più di 75 euro.

Chi deposita i rifiuti esternamente ai contenitori per la raccolta verrà sanzionato con 300 euro e non più con 100 euro.

I residenti fuori Comune che conferiscono in città riceveranno una sanzione di 450 euro e non più di 150 euro.

Un precedente aumento risale al 2011 quando la sanzione per chi non effettua la separazione dei rifiuti riciclabili è passata da 50 a 75 euro, per chi conferisce fuori dai contenitori da 50 a 100 euro, per chi conferisce in città pur essendo residente fuori Comune da 50 a 150 euro.