Vicenza, boom di richieste passaporti: ridotti gli accessi al pubblico

Dal 12 marzo orari di sportello accorciati per il pubblico e limitazione del numero di accessi liberi per la richiesta del passaporto. Sono queste le nuove disposizioni della questura di Vicenza che, in un'ottica di razionalizzazione ha annunciato le misure applicate all'ufficio della polizia amministrativa.

La limitazione è di 70 accessi nei giorni previsti mentre l'orario di aperturà si accorcia dalla 11:30 alle 11. Nelle giornate di martedì e giovedì gli utenti potranno effettuare il ritiro dei passaporti e consegnare il “modulo di accompagnamento” per i minori di 14 anni. Resta salva la disponibilità alla trattazione urgente per "comprovate e documentate necessità”.

L’ufficio nel corso del 2017 ha emesso oltre 30.000 passaporti, con un incremento rispetto all’anno precedente pari ad oltre il 30%. Parimenti, l’ufficio licenze ha fatto registrare un aumento delle pratiche istruite e dei provvedimenti emessi”.

I NUOVI ORARI