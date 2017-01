Vicenza, ricercato in tutta Europa per furto: arrestato in viale Mazzini

Nella tarda mattinata di giovedì i militari del nucleo investigativo di Vicenza, hanno arrestato P.V.M., 50enne, senza fissa dimora in Italia, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene.

L’arresto nasce dalla segnalazione di ricerca diramata dal Servizio centrale per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno. I carabinieri, che già seguivano con attenzione gli spostamenti di alcuni connazionali sospettati di commettere reati contro il patrimonio, nel contesto di questa attività hanno acquisito importanti elementi informativi che lasciavano presupporre che il 50enne dimorasse in quest’area.

Lo sviluppo delle notizie assunte e l’attività svolta direttamente sul campo ha permesso quindi di localizzare il ricercato in città e di bloccarlo mentre stava camminando in viale Mazzini. Il 50enne rumeno era ricercato dalle autorità del paese di origine in quanto doveva scontare una pena di tre anni e mezzo per una serie di furti dei quali era stato riconosciuto colpevole in Romania.

Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Venezia, competente ora a decidere per l’estrazione.