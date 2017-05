Vicenza, riapre dopo dieci anni l'Oratorio delle zitelle

Per la prima volta dopo oltre un decennio si apriranno le porte dell’Oratorio delle Zitelle, raro esempio di edificio sacro a pianta centrale, eretto nelle forme attuali nel 1636 in sostituzione di una precedente chiesa in contrà S. Caterina.

E’ questo l'evento clou delle “Passeggiate Patrimoniali - Itinerari della Carità a Vicenza”, ideato e organizzato nella giornata di sabato prossimo, 6 maggio, dall’IPAB di Vicenza, in collaborazione con il Club for UNESCO Vicenza, d’intesa con il Consiglio d’Europa di Venezia e con il patrocinio del Festival Biblico.

Gli “Itinerari della carità” toccheranno alcuni dei principali luoghi di proprietà dell’IPAB, che fanno parte del patrimonio artistico e culturale di Vicenza. Dopo l’Oratorio delle Zitelle, da dove avrà inizio alle 9.30 la prima visita, curata da Carmelo Conti, alle 11 sarà possibile , guidati da Chiara Rigoni visitare il Cortile dei Proti, nell’omonima contrà, dove a mezzogiorno il duo Michele e Gabriele De Santi (viola e violino) eseguirà alcuni brani di Claudio Monteverdi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, Giorgio Ceraso illustrerà le bellezze dell’Oratorio Boccalotti, in piazza S. Pietro 1.

Alle 16 si entrerà nella Chiesa di S.Pietro per la visita al Coro delle Monache, a cura di Lucia Rizzotto. Alle 17,30, spostamento in corso Padova, 57 all’Oratorio di San Giuliano, le cui bellezze verranno illustrate da Leopoldo Lioy.

La giornata delle “Passeggiate Patrimoniali” si chiuderà alle 18.30 nello stesso Oratorio dove il Coro di Vicenza e l’Ensamble strumentale, diretti dal maestro Giuliano Fracasso, proporranno una “Riflessione musicale: Dove c’è la vera Carità”.