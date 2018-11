Gli regala la frutta e poi lo deruba: 53enne truffato da falso ambulante

I carabinieri di Camisano Vicentino martedì hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza S.DF, 36enne residente ad Afragola in provincia di Napoli.

L’indagato, nei giorni precedenti, era arrivato alla guida di una Fiat Doblò presso l’abitazione di un 53enne residente a Grumolo delle Abbadesse presentandosi come amico di vecchia data del figlio. Dopo alcuni convenevoli l’uomo ha consegnato al 53enne, a titolo di omaggio, tre cassette di frutta di pessima qualità per conquistare, in questo modo, la sua fiducia.

Poco dopo, però, il falso fruttivendolo ha preteso con insistenza la consegna di una somma di danaro. Il 53enne, a questo punto, ha estratto dal portafogli una banconota da 20 euro che l’indagato con destrezza gli ha sottratto. Nonostante le insistenze della parte lesa di vedersela restituita, l’individuo si è allontanto velocemente a bordo del mezzo.

Attraverso il numero di targa annotato dal malcapitato i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’autore il quale, peraltro, non è nuovo a simili fatti.