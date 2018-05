Vicenza, rapinatore aggredisce anziana: fermato da due ventenni

Attimi di paura per una vicentina del '49 aggredita nel pomeriggio di martedì mentre stava passeggiando per il quartiere di Santa Bertilla a Vicenza. La signora si trovava in via Zanardelli e stava guardando la vetrina di un negozio quando uno sconosciuto si è avvicinato alle spalle prendendola per il collo. La vittima, impossibilitata a reagire in quanto teneva con una mano l'ombrello e con l'altra la borsa, è stata gettata a terra dal malvivente che l'ha scippata prima di darsi alla fuga.

La scena non è sfuggita a due ventenni che, mentre l'anziana veniva soccorso dalla titolare di un negozio di scarpe, hanno inseguito il rapinatore chiamando in contemporanea la polizia. I due giovani sono riusciti a bloccare il malvivente in via Tecchio fino all'arrivo di una pattuglia delle volanti che lo hanno tratto in arresto. Identificato come Vasile Porojan, 24enne moldavo pluripregiudicato, l'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di rapina aggravata.