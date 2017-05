Vicenza, 17enne rapinato e aggredito: baby gang sgominata grazie a Facebook

È stata decisiva l'indagine della polizia su Facebook per individuare i responsabili dell'aggressione avvenuta ai danni di un 17enne sabato 29 aprile. Nel pomeriggio di quel giorno il minorenne era stato immobilizzato e derubato del portafogli contenente 70 euro e del cellulare da quattro coetanei. Il ragazzo aveva cercato di reagire e per questo si è preso un pugno in faccia. Gli inquirenti hanno anche appurato che la vittima conosceva i suoi aggressori e forse quell'incontro non è stato casuale.

Nei giorni scorsi gli uomini della questura di Vicenza, dopo un accurato lavoro di ricerca negli ambienti della micro criminalità giovanile e grazie alle testimonianze del 17enne, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e rapina gli autori dell'aggressione. Decisivo, nel lavoro della polizia, la ricerca nei social network. I componenti della baby-gang erano infatti tutti iscitti su Facebook con pseudonimi.

Un lavoro non facile, che è stato possibile portare a termine grazie agli strumenti digitali di comparazione delle foto. A finire nei guai K.O., 20enne ghanese residente a Vicenza, noto in città per essere un "bulletto prepotente". Su di lui pesava già un precedente per rapina aggravata ed era il capo di una banda che, a quanto sembra, aveva già operato in branco in diverse occasioni. Gli altri componenti sono W.A.F., domenicano del '97 con carta di soggiorno e precedenti per ricettazione, e due nomadi: D.B.C., una ragazza 19enne e suo fratello S.M.C., 16enne, entrambi gravitanti nel padovano.

Le perquisizioni in casa dei soggetti hanno permesso agli agenti di individuare la scheda sim del cellulare. Il telefonino è stato invece rintracciato a San Lazzaro, nell'abitazione di un trentenne ghanese, noto ricettatore, che è stato a sua volta denunciato. Recuperato anche un cellulare proveniente da una rapina avvenuta il 25 aprile a villa Bonin.