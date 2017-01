Vicenza, rapinato a Capodanno: riconosce aggressori su Facebook

La notte di Capodanno, in piazza Duomo, a Vicenza, due persone l'avevano avvicinato e, dopo avergli puntato un coltello alla gola, l'avevano derubato del portafogli. La vittima era un giovane dominicano di 23 anni che, grazie a Facebook, ha permesso alla polizia di arrivare ai malviventi.

Sui social ha infatti riconosciuto il volto di uno dei suoi aggressori e ha mostrato la foto agli inquirenti che nel giro di pochi giorni sono riusciti a bloccare due tunisini. Si tratta di un 19enne che è stato bloccato in viale Milano e denunciato; il complice, suo coetaneo, è stato rintracciato mercoledì in via XX Settembre. Quest'ultimo era stato colpito da un decreto di esplusione mai osservato. Per questo è stato accompagnato al Cie in attesa di lasciare definitivamente il Paese.