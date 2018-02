Vicenza, rapina e aggredisce un'anziana: 92enne in ospedale

Una 92enne ha subito un'aggressione domenica mattina verso le 10 in via Goito a Vicenza. Mentre stava passeggiando un malvivente si è avvicinato e l'ha strattonata per prenderle la borsa. Durante la rapina l'anziana è caduta a terra battendo il viso e riportanto un'abrasione alla faccia e delle contusioni alla schiena, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari.

Il rapinatore se l'è quindi data a gambe facendo perdere le sue tracce, portandole via la borsetta contenente 300 euro e un telefono cellulare. Nella caduta la signora ha anche perso l'aparecchio acustico, non ritrovato, del valore di 3000 euro. Sul posto è intervenuta la volante della questura che sta cercando di risalire all'aggressore.