Rapina il negozio col coltello: ferita una donna

Alle 17 di mercoledì un soggetto a volto scoperto, è entrato in un negozio in viale Trieste, la merceria "Sandrina" e con la scusa di chiedere informazioni le ha portato via la borsa.

La signora nell'afferrare la borsa veniva colpita sul braccio dal rapinatore con un coltellino, in realtà utilizzato con l'intenzione di tagliare i manici della borsa, l'uomo è fuggito con la borsa al cui interno vi erano solo documenti. La donna ha riportato lievi ferite