Vicenza, rapina a mano armata alla sala slot: la cassaforte non si apre

Colpo riuscito ma solo in parte. Il vero obiettivo della banda armata che venerdì sera verso le 18 ha preso d'assalto l'Admiral Club di via Divisione Folgore a Vicenza era la grande cassaforte a tempo. Inutili i tentativi di aprirla: dopo averla presa a calci imprecando i rapinatori sono fuggiti su di una Ford Escort rubata qualche ora prima.

LA RAPINA

Il commando di tre rapinatori, volto coperto e pistole in mano, è entrato nella sala slot in serata, in un momento di discreta affluenza. I malviventi si sono subito avvicinati alla dipendente dietro al bancone del locale ordinandole di consegnare i soldi della cassa e della cassetta di sicurezza posta sotto il bancone. "Sta calma e non ti succederà niente", le hanno intimato con accento italiano.

La ragazza, una vicentina del '82, ha aperto il cassetto dove c'erano solo 100 euro e il deposito, consegnando tutto il denaro - non ancora quantificato - presente all'interno. A quel punto i banditi sono passati al loro vero obbiettivo: la cassaforte a tempo contente una cospicua somma di denaro. La dipendente li avvisati che si sarebbe aperta solo dopo 15 minuti ma la banda non voleva sentire ragione, e ha tentato di manomettere la serratura del forziere con una chiave.

Il tentativo si è rivelato inutile e alla fine i rapinatori hanno desistito, imprecando e prendendo a calci la cassaforte prima di uscire dal locale. Una volta all'esterno sono saliti su una Ford Fiesta che avevano rubato in città qualche ora prima e il cui furto era già stato denunciato. L'auto è stata poi ritrovata a mezzanotte da una pattuglia delle volanti nella vicina via Goldoni. Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per risalire ai criminali.