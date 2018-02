Vicenza, rocambolesco inseguimento del rapinatore: arrestato 59enne

Un predatore seriale, con una sfilza di precedenti penali. Luigi Fabrello, classe '69 di Thiene, residente a Carrè ma domiciliato a Caldogno non ha perso tempo nell'esercitare la propria professione. Dopo il provvedimento dei domiciliari a settembre con l'obbligo di firma, nella notte tra giovedì e venerdì ha tirato fuori il suo armamentario da ladro professionista e ha tentato l'assalto a Bottega Veneta in viale della Scienza. Qualcosa non ha però funzionato e dopo un rocambolesco inseguimento da parte degli uomini della squadra volante è stato arrestato e portato al San Pio X.

Erano circa le 3:45 di stanotte quando è stato visto da una guardia Civis nell'atto di scassinare una vetrina della famosa azienda. Appena vista la guardia Fabrello è saltato sopra a dei bancali e ha scavalcato la rete di recinzione della Campagnolo, fuggendo nel vasto piazzale.

Nel frattempo sul posto sono arrivate due pattuglie della volante e un poliziotto ha inseguito il ladro - con la pistola in mano perché il 48enne era stato visto con un oggetto metallico (la parte finale di un piccone) - scavalcando anche lui la recinzione di tre metri mentre un altro agente seguiva la fuga dall'esterno. Il primo agente ha raggiunto il ladro ed è nata una collutazione nella quale Fabrello ha tentato di sotrarre l'arma all'agente prendendola dalla canna. Solo l'arrivo di un secondo poliziotto, che si è impadronito dell'arma lanciandola lontana, ha evitato che la situazione degenerasse.

L'uomo è stato ammanettato e condotto in questura con l'accusa di tentata rapina impropia. Durante la perquisizione è stato trovato con una pinza da idraulico e una torcia e un abbigliamento quanto meno singolare: due passamontagna indossati uno sopra l’altro,un berretto e due paia di guanti, due paia di pantaloni con ginocchiere e quattro maglioni, uno dei quali usato come contenitore di sacchetti per mettere la refurtiva.