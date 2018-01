Vicenza, rapina all'Aumai: dipendenti presi a bastonate

San Silvestro insaguinato al negozio di articoli cinesi Aumai di viale San Lazzaro 33. Poco prima delle otto due malviventi, descritti dal titolare - un cinese 24enne - come uomini con un forte accento dell'est Europa, sono entrati nel market dirigendosi subito verso il reparto di elettronica. Mentre erano intenti a rubare degli amplificatori per autoradio sono stati sorpesi da due dipendenti che hanno dato l'allarme.

La reazione dei ladri è stata violentissima. I due hanno picchiato con un bastone e con una bottiglia i commessi, un 28enne e un 34enne che hanno dovuto riccorrere a cure mediche, per poi darsi alla fuga prima dell'arrivo della polizia chiamata nel frattempo dal titolare. I rapinatori non hanno comunque rinunciato al bottino, prelevando gli amplificatori dal valore ancora da definire. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine, anche attraverso i filmati delle telecamere, per risalire ai malviventi che hanno agito a volto scoperto.