Rapina e ferisce infermiera in ospedale: arrestato 23enne

Ha aggredito un'infermiera per rubarle il portaglio, spintonandola e facendola cadere a terra. L'episodio è successo nel pomeriggio di sabato all'ospedale San Bortolo. L'aggressore, Richard Andoh Boateng , 23 anni, cittadino italiano residente in città e non nuovo a episodi del genere, è stato arrestato per rapina impropria dalle volanti della polizia di Stato che l'ha rintracciato in stradella dei Cappuccini.

Al momento del fermo aveva con se il portafoglio della vittima, un telefono cellulare che aveva sottratto a una paziente e una coperta con stampato il logo dell'Ulss di Vicenza. Secondo quanto ricostruito il giovane era stato ricoverato in ospedale il giorno prima della rapina che ha portato a termine - per motivi ancora da verificare - nel laboratorio analisi dove lavora la dipendente aggrediata. Il maltolto, recuperato dagli agenti, è stato restituito ai legittimi proprietari.