Vicenza, rapina a mano armata ma senza bottino

Momenti di paura, mercoledì sera alle 17.40, per un autista della Euroristorazione. L'uomo, a bordo del suo furgone, è stato minacciato con una pistola e costretto ad abbandonare il mezzo, poi ritrovato in via Corbetta.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'autista, non trovando parcheggio, stava sostando in doppia fila in via Battista Da Vicenza, con il finestrino aperto, per fumare una sigaretta. Improvvisamente due incappucciati l'hanno circondato e uno gli ha puntato l'arma contro lo stomaco, intimandogli di andarsene.



I due si sono allontanati alla guida del furgone mentre la vittima allertava le forze dell'ordine. Grazie al GPS installato nel mezzo, le pattuglie raggiungevano Vancimuglio, ma la ricerca dava esito negativo. In serata il mezzo è stato trovato in città senza che nulla mancasse all'interno. Le indagini sono in corso.