Vicenza, rapina a mano armata e fuga sulla bici

Rapina a mano armata, sabato poco prima delle 12.30, in via Volta, in centro, a Vicenza.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, un uomo armato di coltello, è entrato alla Sanitaria Gomiero e ha minacciato un'impiegata per farsi consegnare il contenuto della cassa. Arraffato il bottino, di 370euro, il criminale si è allontanato in sella a una bicicletta,