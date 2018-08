Rapina con spray urticante: ferito un 24enne

Nella notte tra martedì e mercoledì, verso le una, i carabinieri sono intervenuti in via Granatieri di Sardegna presso il bar “All’arco”, dove un serbo di 24 anni J. D., residente in città, ha dichiarato che poco prima, all’esterno del bar, è stato avvicinato da un uomo di nazionalità straniera il quale, dopo avergli sferrato un pugno e spruzzato sul viso uno spray urticante, lo ha derubato del cellulare fuggendo subito dopo.

In soccorso del giovane è intervenuto anche il Suem di Vicenza. Il serbo ha infatti riportato escoriazioni al braccio destro e lacrimava ad un occhio. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e a trovare il presunto rapinatore.