Vicenza, rapinato e sfregiato fuori dal bar: grave un 21enne

Un taglio dall'orecchio all'angolo della bocca. È la terribile dissaventura successa a un vicentino 21enne aggredito da una banda di giovanissimi la scorsa notte dopo le due all'esterno del bar Arco al Villaggio del Sole.

Secondo una prima ricostruzione della dinamicad dell'agguato il giovane era stato derubato del suo giubbetto che conteneva il portafoglio e il cellulare e aveva chiesto agli aggressori delle spiegazioni sul fatto. Per tutta risposta uno di loro ha tirato fuori un coltello di piccole dimensioni o forse un taglierino provocandogli la profonda ferita al volto.

Il 21enne è stato soccorso dagli altri clienti del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del Suem che ha ricoverato il giovane al reparto maxilo-facciale del San Bortolo dove si trova in condizioni gravi. La prognosi è infatti di circa un mese. La ferita è stata suturata con un intervento chirurgico ma la cicatrice probabilmente resterà permanente.

I carabinieri stanno indagando sull'accaduto per individuare i componenti della gang che rischiano una denuncia per rapina in concorso e lesioni gravi