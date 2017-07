Vicenza, 4 ragazze in ospedale dopo la discoteca: tre sono minorenni

A mezzogiorno di sabato una ragazza molto giovane era sulla sedia portantina del pronto soccorso di Vicenza, circondata dai famigliari preoccupati. La madre in lacrime, il padre che le accarezzava affettuosamente la testa. Pallida in viso e con una flebo al braccio a stento è riuscita a chiedere un sacchetto per il vomito.

Dentro alla "zona rossa" c'erano invece ancora le sue amiche. In tutto quattro ragazze, tre delle quali minorenni e una 19enne, che, secondo le prime informazioni avrebbero fatto una notte "brava" in una nota della discoteca della città.

Arrivate in stato confusionale, forse per eccesso di alcol, all'ospedale di Vicenza di mattina presto, sono state subito prese in cura dai sanitari. Anche perchè, a quanto sembra, una di loro era in uno stato particolarmente preoccupante. Dei testimoni hanno infatti raccontanto che la ragazza non era completamente vestita. Sul fatto la polizia ha dichiarato che farà degli accertamenti.