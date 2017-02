Vicenza, raffica di furti nel week end: colpi in abitazioni e fabbriche

Malviventi all'opera durante tutto il week end e a volte anche per pochi spiccioli come è successo nella notte tra sabato e domenica in viale dell'Industria dove i ladri sono entrati all'interno della Legatoria Olivotto, scassinando i distributori automatici e portando via le monetine. Sempre nella notte tra sabato e domenica, ai Pomari, in Via Battaglione Val Chiese, è stato forzata la serranda di un garage in cui i ladri si sono introdotti sottraendo apparecchiature per estetista dal valore di circa 5mila euro.

E ancora, in zona industriale, via della Meccanica, alle 16:30 di domenica, gli scassinatori hanno forzato la porta d'entrata della ditta SVS, ma sono stati messi in fuga dall'allarme prima che potessero prelevare qualcosa. Brutta sorpresa infine per i proprietari di un appartamento in via Anguissola (San Pio X) che al rientro nella serata di domenica hanno trovato l'appartamento messo a soqquadro constando il furto di anelli, rubini e bigiotteria. Secondo la ricostruzione degli inquilini i ladri sono entrati nella casa al secondo piano salendo dalle tubature esterne del gas e forzando una porta finestra.