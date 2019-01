Segnala la crisi di coppia e blocca la questura per 2 ore: denunciato 55enne

«Mi sono separato e adesso vogliono pignorarmi la casa, dovete farmi una carta dove denuncio questo fatto». Una richiesta singolare alla quale gli agenti di turno all'ufficio denuncie non hanno potuto far altro che ribattere che non era di loro competenza, invitando l'albanese, I.B. di 55 anni, a rivolgersi altrove.

Il fatto è successo nella mattinata dello scorso venerdiì. L'uomo non ha voluto sentire ragione e ha iniziato ad apostrafare gli agenti «Siete degli incompetenti, non sapete l'italiano, io facevo il finanziere nel mio paese e adesso vi denuncio. La pantomina è andata avanti per ben due ore e mezzo, tanto da bloccare l'ufficio e creare delle code di persone all'interno della questura. Alla fine, riportato alla calma, la denuncia, per interruzione di pubblico servizio, se l'è presa proprio lui .