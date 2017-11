Qualità della vita, Vicenza sale di 5 posizioni e balza al quarto posto

A Nordest la qualità della vita è migliore. A dirlo l'indagine annuale del quotidiano Italia Oggi che sarà nelle edicole lunedì con il report completo. La ricerca, condotta dall’Università La Sapienza di Roma, vede Vicenza al quarto posto e seconda in Veneto, subito dopo Belluno. Al top il Trentino-Alto Adige con Bolzano che primeggia, seguita da Trento.

Ambiente, lavoro, tempo libero, scuola e finanza, sono solo alcuni degli indicatori che, secondo il quotidiano, hanno reso migliore la vita dei cittadini. In questo senso Vicenza ha, come si dice, "fatto un buon lavoro", risalendo di quattro posizioni. E dire che nel 2013 era al 37esimo posto perchè considerata troppo "noiosa".

Nel dettaglio la città del Palladio è piazzata bene per quanto riguarda la sezione "Affari e Lavoro", salendo di due posizioni e si piazza al quinto posto come punteggio positivo per quanto riguarda la criminalità. Top ten anche nella valutazione positiva rigurdante il disagio sociale che la vede al sesto posto. I lati più deboli Vicenza li mostra nella qualità ambientale, piazzondosi a metà classifica e nel "Sistema salute" dove la troviamo al 72esimo posto, con nove posizioni in meno rispetto al 2016.