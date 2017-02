Vicenza, qualità dell'aria in miglioramento: stop al blocco degli euro 3 diesel

Secondo i dati Arpav l'effetto delle piogge di questi giorni ha leggermente abbassato le concentrazioni nell'aria di PM10 in alcune stazioni di monitoraggio, specie ieri 1 febbraio dove si sono registrate diminuzioni delle concentrazioni che tuttavia rimangono sopra i limiti di legge, almeno nelle aree urbane. Il Comune di Vicenza comunica che i valori si sono fermati a 89 microgrammi/metrocubo, inferiori alla soglia di criticità 2 (100 microgrammi/metrocubo), pertanto non scatterà il blocco degli euro 3 diesel nella zona più centrale della città.

L'Arpav scrive nel suo bollettino che dal 3 febbraio il passaggio di impulsi umidi associati con precipitazioni e temporanei rinforzi della ventilazione porteranno, nel fine settimana, i valori di PM10 al di sotto del limite di legge su gran parte della regione.

Dati, però, i tre superamenti consecutivi a Vicenza della soglia di 100 microgrammi/metrocubo (29 gennaio – 121 µg/m3, 30 gennaio - 157 µg/m3, 31 gennaio – 139 µg/m3) e nel caso di un peggioramento delle condizioni della qualità dell'aria dalla settimana prossima, il Comune fa sapere che è pronto a predisporre, in relazione al traffico veicolare, il divieto della circolazione dei veicoli alimentati a gasolio e classificati Euro 3, e a vietare l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, laddove sia presente per il riscaldamento domestico un impianto a metano. Considerato il periodo di pesante inquinamento dell'aria, da palazzo Trissino invitano i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi nell'utilizzo dell'automobile, nell'accensione degli impianti di riscaldamento domestico e in altre azioni che potrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera.