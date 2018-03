Vicenza, pusher in fuga al parco giochi: arrestato dalla polizia locale

C'è un altra zona rossa dello spaccio a Vicenza. Dopo l'episodio dei giorni scorsi, un altro episodio conferma comei pusher si siano insiediati nel parco giochi per bambini in zona San Felice. Nel pomeriggio di venerdì alle 16,45 circa, nel parco di Via Adenauer, a seguito delle segnalazioni dei residenti sulla situazione di degrado e spaccio, le pattuglie antidegrado del comando di Polizia Locale di Vicenza hanno effettuato un controllo della zona. Sono stati identificate 3 persone tutte di nazionalità nigeriana senza fissa dimora in Italia, con un'età compresa tra i 25 e 38 anni. In particolare uno, A.I. di 25 anni, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi in sella ad una bici per sottrarsi alla verifica, e nel farlo ha gettato un involucro nei vicini cespugli.

La persona è stata fermata con non poche difficoltà in quanto cercava di divincolarsi e di scalciare i pubblici ufficiali, e l'involucro recuperato. Una volta all'interno degli uffici del comando sono stati ritrovati 71 ovuli di sostanza stupefacente suddivisi in 24 ovuli di cocaina, 47 di eroina per un peso totale di circa 12 grammi, analizzata dal gabinetto scientifico della Questura di Vicenza. Inoltre la perquisizione personale del soggetto ha portato al rinvenimento di 3 telefoni cellulari e una somma di denaro pari a 435 euro, sequestrati come provento dell'attività di spaccio

Il giovane è stato arrestato e indiziato dei reati di resistenza, rifiuto delle generalità e spaccio. Sentito il p.m. di turno lo stesso ha convalidato l'arresto e il trasferimento in carcere del nigeriano