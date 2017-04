Vicenza, "pugnalato da due neri": la polizia non gli crede

E' stato soccorso dal Suem 118 con una o più ferite da coltello all'addome ed è stato portato al San Bortolo in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L'aggressione, è avvenuta la sera di Pasqua, a Campo Marzo.



La vittima, un 40enne nomade, carrozziere, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe riferito di essere stato pugnalato da due neri dopo una discussione nata per un complimento troppo pesante alla fidanzata, che era con lui. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, però, la versione fornita da, non avrebbe convinto gli inquirenti che l'avrebbero trovata lacunosa e contraddittoria. Le indagini proseguono per far luce sull'accaduto.