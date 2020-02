Danni per il vento in tutta la provincia: decine di interventi dei pompieri

Giornata campale quella di martedì per i vigili del fuoco di tutta la provincia dei Vicenza a causa dei danni per il forte vento che, come preannunciato, ha sferzato sia l'Altopiano che la fascia Pedemontana, il Bassanese e anche la città. Decine gli interventi dei pompieri per alberi caduti sulla sede stradale e pericolanti ma anche pali e lampioni caduti a terra e vetrate infrante.

In particolare i pompieri sono intervenuti in via Ruggi ad Asiago, frazione Sasso, a Piovene Rocchette, in via Bassano all'incrocio con via Trento e in via Sale a Romano d'Ezzelino per la rimozione di alberi sulla sede stradale e pericolanti. Inoltre una testa di lampione si è sganciata via Nardi Romano d'Ezzelino; un paloTelecom si è piegato con conseguente interruzione della circolazione stradale in via Santa Anastasia Zugliano. Lamiere pericolanti sono invece state rimosse dal tetto di una scuola in via Santa Croce a Bassano, mentre a Roana un albero è finito sulla sede stradale. In via dell’Artigianato a Sarcedo, si sono poi staccati dei pannelli dell’impianto fotovoltaico dalla sede della protezione civile e a Malo e in via San Pio X a Bassano il vento ha spostato in strada del materiale da una casa abbandonata.

In città, in contrà San Domenico, sono stati infine sistemati dei vetri pericolanti dalla vetrata della Chiesetta di Santa Bertilla.