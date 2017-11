Vicenza, protesta dei profughi in centro: "Non ci danno più soldi"

Protesta di una ventina di profughi davanti alla cooperativa "Le Orme". Verso le 12 di lunedì mattina si sono dati appuntamento in viale Milano al grido di" "Dateci i soldi". La causa del malcontento è l'applicazione da parte della struttura - che ospita circa 90 stranieri al numero 11 di Viale San Lazzaro e in via Capri - della direttiva del ministero che prevede che una parte dei soldi destinata ai richiedenti asilo venga indirizzata all'acquisto di cibo per loro.

"Non ci stiamo - dicono i profughi - adesso ci pagano il cibo ma non ci danno più soldi inoltre il posto dove viviamo è sempre sporco: abbiamo un bagno per 10 persone"

Da circa 120 al mese gli euro che finiscono nelle tasche degli ospiti della struttura sono adesso 75.

"Una protesta che ci aspettavamo - replica una delle rappresentanti della cooperativa - le nuove disposizioni della prefettura ci hanno imposto che dal primo novembre non si possono più dare soldi in contanti per una questione di rintracciabilità secondo le regole della Comunità Europea. Quindi resta solo il pocket money che ammonta a 2,50 euro al giorno. Ma loro hanno rifiutato, non vogliono generi alimentari perchè preferiscono i contanti per comperare ciò che vogliono"

