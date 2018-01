Vicenza, si cambia al pronto soccorso: arriva il codice arancione

Un altro colore al San Bortolo. Dal primo febbraio entrerà al pronto soccoro il quinto codice delle urgenze sanitarie: l'arancione. In sostanza si tratta di una suddivisione del codice giallo in codice ad alto rischio evolutivo appunto "arancione" che viene subito dopo del rosso e prima di giallo, verde e bianco.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'introduzione della nuova suddivisione è un progetto sperimentale voluto dal Creu, il Coordinamento regionale emergenza-urgenza. Il San Bortolo fa da apripista con Padova nel Veneto di una metodologia operativa che ha lo scopo di gestire in modo più funzionale la sala d'attesa e permettere ai medici di migliorare la presa in carico del paziente. Al momento l'introduzione del nuovo codice non avrà nessun impatto sull'utenza e sarà semplicemente ad uso degli operatori nella metodologia di triage.

Allegati