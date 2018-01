Vicenza, fermato per controlli: profugo prende a morsi i militari

Attimi di follia pura e tragedia sfiorata nella serata di domenica a Campo Marzo. Vittime delle violenza incontrollata di un nigeriano 38enne i militari impegnati nel controllo dell'area. Dopo aver preso a morso due lagunari lo straniero ha tentato di prendere l'arma di uno di loro.

Verso le 19:40 in via Verdi i soldati hanno fermato l'uomo - residente ad Agrigento e in Italia con permesso di soggiorno per protezione internazionale - per un semplice controllo. Il 38enne si è ribellato al fatto di essere stato fermato e ha cominciato ad avere una collutazione con i tre militari aggredendoli a calci, pugni e morsi e tentando di rubare la pistola a uno di loro.

Lo straniero è stato fermato solo con l'intervento di una pattuglia delle volanti che ha usato lo spray urticante per mettere fine alla violenza. Il nigeriano è stato denunciato per resistenza, lesioni, rifiuto di fornire l'identità e tentata rapina. I due militari sono finiti al pronto soccorso con 7 e 3 giorni di prognosi.