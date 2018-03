Vicenza: profugo "eroe" rincorre lo scippatore e viene accoltellato

Ha dimostrato un grande coraggio il ragazzo 20enne, rifugiato politico della Guinea, che ieri sera ha rincorso con la sua bici un malvivente che aveva appena scippato la borsa dalla macchina di una signora appena uscita dall'Istituto Barolini in via Palemone al civico 20 dove frequenta un corso di inglese. Nel farlo ha anche rischiato grosso. Lo scippatore, bloccato dal 20enne, ha infatti tirato fuori un coltello ferendolo a una mano - fortunamente protetta dal guanto - prima di darsela a gambe.

La donna, uscita dalla scuola frequentata anche dal profugo, ha appoggiato la borsa nel sedile del passeggero prima di salire in auto. In quel momento è spuntato un individuo che ha aperto lo sportello della macchina prendendo la borsa. Il 21enne non ha esitato un attimo: ha inforcato la bici e si è messo alle calcagna dell'uomo, fino in viale Giorgione dove l'ha fermato.

Lo scippatore, si è messo a inveire contro di lui e nel frattempo ha estratto il portamonete dalla borsa rubata per poi prendere il coltello e scagliare un fendente contro il ragazzo. Il 20enne si è poi recato nella comunità "Il Mandorlo" a Santa Lucia - che lo ospita - dove si è fatto medicare e da dove ha chiamato la polizia che ha provveduto a restituire la borsetta alla vittima dello scippo.