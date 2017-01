Vicenza, profughi in protesta: sit in alla caserma "Sasso"

Mattinata di protesta alla caserma "Sasso" di Vicenza. Una settantina di richiedenti asilo, martedì, hanno dato vita ad un presidio di protesta all'esterno della struttura militare lamentando le cattive condizioni di ospitalità dei locali dell'istituto Baronio, di viale Trento, dove sono ospiti. Non solo, a rendere difficile la situazione sarebbe la convivenza forzata tra diverse etnie.

Sulla questione sono intervenuti gli attivisti del comitato spontaneo PrimaNoi: "Si lamentano per le condizioni in cui si trovano i locali nei quali vivono. Il dato certo è che sanno solo protestare senza mai dire grazie per quanto ricevono. Ci domandiamo se i solerti funzionari della questura vicentina denunceranno per manifestazione non autorizzata, o meglio, non preavvisata, i partecipanti a questo sit in. Abbiamo dei dubbi, visto che la conseguenza sarebbe l'espulsione dal programma di protezione" - è la presa di posizione degli attivisti del comitato spontaneo PrimaNoi.