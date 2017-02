Vicenza, prevenzione alla corruzione: Comune approva piano triennale

“Il Comune di Vicenza da anni, non è intaccato da problemi di corruzione – ha spiegato l'assessore alla Semplificazione e innovazione Filippo Zanetti -. Di questo siamo orgogliosi visto che da diverso tempo non riceviamo segnalazioni in merito a comportamenti scorretti dei nostri dipendenti, né abbiamo mai riscontrato problemi con la procura della Repubblica. Si tratta di un piano oneroso in termini di adempimenti burocratici perché prevede molti controlli e procedure che a volte possono anche appesantire il processo amministrativo. Fino ad ora il sistema ha funzionato”.

“E' stata fatta una ricognizione di tutti i procedimenti comunali e per ognuno abbiamo effettuato il calcolo del rischio per contenere i fenomeni corruttivi. Si tratta di una modalità di prevenzione del rischio – ha proseguito Zanetti - Non è possibile effettuare una verifica su tutti gli atti perché sono migliaia. Il controllo viene fatto a campione”.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario generale; ogni direttore è responsabile degli atti di propria competenza. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione si può scaricare dal sito www.comune.vicenza.it (http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/164493)