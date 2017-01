Vicenza, pretende la pizza gratis: titolare si rifiuta, richiedente asilo dà in escandescenze

Intorno alle 20.30 di domenica, un 28enne nigeriano, si è presentato alla pizzeria d’asporto “Capriccio”, in via del Mercato Nuovo, e senza mezzi termini ha preteso che gli venisse fatta una pizza a titolo gratuito. Quando il titolare si è rifiutato il giovane, in Italia con lo status di richiedente asilo per motivi umanitari, ha dato in escandescenze infastidendo anche i clienti.

Il gestore della pizzeria ha quindi chiamato il 113. Nonostante il 28enne si fosse dato alla fuga gli agenti sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. In attesa del processo il giudice gli ha imposto il divieto di dimora in Veneto.