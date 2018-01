Vicenza, altro finto super dotato: pacco di marijuana negli slip

Si aggirava con cautela e sospettoso in via Battaglione Monte Berico. Peccato che fosse praticamente impossibile non notare quel rigonfiamento abnorme sotto i pantaloni all'altezza delle parti intime. Ed infatti lo ha notato anche una pattuglia delle volanti che lunedì nel tardo pomeriggio ha fermato in Corso San Felice un nigeriano dell'86 senza fissa dimora che si era inutilmente dileguato alla vista dei poliziotti.

Una volta fermato il 32enne ha estratto dai jeans un pacco di foglie di marijuana per un totale di 32 grammi. Nel portafoglio aveva inoltre 135 euro suddivisi in tagli da 50, 10 e 5 euro, probabilmente provenienti dall'attività di vendita della sostanza. Per questo il nigeriano è stato denunciato in stato di libertà per possesso di stupefacenti legati all'attività di spaccio.

È già il secondo caso in pochi giorni di una tecnica di occultamento della marijuna evidentemente non troppo funzionante. Nel primo, protagonista un 19enne di Povolaro pizzicato con un etto di sostanza negli slip.