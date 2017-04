Vicenza, fermato il "pirata" che ha investito l'agente: è un 43enne vicentino

È un vicentino del '74, iniziali A.D. e residente in città il pirata della strada che mercoledì alle 22 a Motta di Costabissrra ha investito un vigile, trascinandolo per 50 metri sull'asfalto. Gli agenti della polizia locale di Vicenza, con appostamenti e attraverso il riconoscimento della Volkswagen Golf di grigia con la quale ha travolto il funzionario pubblico, hanno proceduto al fermo dell'uomo in zona Parco Città verso le ore 9 di venerdì.

L'automobilista, dopo essere stato portato nella sede di contrà Soccorso Soccorsetto, è stato interrogato e denunciato per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le prime ricostruzioni la sua patente di guida risulta essere revocata, contingenza che forse l'ha portato al gesto inconsulto.

L'agente della polizia locale del Consorzio dell'Unione dei comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina si trova attualmente ricoverato con fratture multiple in ortopedia all'ospedale San Bortolo.